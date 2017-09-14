Bilecik Çöplüğünde Yangın

Bilecik çöplüğünde dün gece saat 23.30'da başlayan yangın, halen devam ediyor.



Bilecik Merkez Hürriyet Mahallesinde bulunan Bilecik çöplüğünde dün gece saat 23.30 sıralarında başlayan yangın, çöplükte biriken metan gazı nedeniyle halen söndürülemedi. Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin müdahaleler etkisiz oldu. Bilecik Belediyesi'ne ait hafriyat kamyonları tarafından yangının ormanlık alana sıçramaması için bölgeye toprak dökülüyor. Olay yerine gelen Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürü Cengiz Toklucu, yangının neden çıktığını bilmediklerini anlatarak,"Dün gece 23.30-00.00 sularında ihaleyi alan arkadaşların telefon etmesiyle bütün ekipleri toplayarak kepçe, şafak temizlik, 16-17 aracıyla olaya müdahale ettik. Bizim amacımız yangını kontrol altına alarak yan taraftaki ormanlık alana sıçramaması ve aşağı tarafa yayılmamasıydı. Biz sabah 05.00-06.00' ya kadar çalışarak bunu sağladık. Şuanda da yangın söndürülmüş durumda fakat metan gazı olduğu için duman tütmekte. Belediyemizin kepçeleri, kamyonetleri humumi bir şekilde çalışarak kısa bir zaman içinde söndürmek." dedi. Öte yandan, Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürü Cengiz Toklucu açıklamanın ardından göstermelik eline itfaiye hortumu alarak yangına su sıktı. Basın mensupları kamerayı kapattıktan sonra hortumu bırakarak olay yerinden ayrıldı. - BİLECİK