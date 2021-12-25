Bilecik-Bursa karayolu kısa süreliğine trafiğe kapandı - Haberler
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Bilecik-Bursa karayolu kısa süreliğine trafiğe kapandı

Bilecik-Bursa karayolu kısa süreliğine trafiğe kapandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bilecik'te seyir halinde devrilen kamyon, Bilecik-Bursa karayolu kısa süreli trafiğe kapanmasına sebep oldu.

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Bilecik'te seyir halinde devrilen kamyon, Bilecik- Bursa karayolu kısa süreli trafiğe kapanmasına sebep oldu.

Alınan bilgilere göre; Bilecik- Yenişehir karayolunda seyir halindeki 60 TJ 900 plakalı kamyonun sürücüsu N.Ç., olumsuz hava şartları sebebi ile aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyon yolun sağ tarafına devrilirken, kasasındaki malzemeler yola saçıldı. Kaza nedeniyle Bilecik-Bursa karayolu kısa süreli trafiğe kapanırken, jandarmanın gelmesiyle trafik tek şeritten kontrollü bir şekilde verildi.

Kazada şans eseri ölen veya yaralanan olmazken, kamyon çekici yardımıyla çekildi. - BİLECİK

Bilecik-Bursa karayolu kısa süreliğine trafiğe kapandı

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