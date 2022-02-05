Bilecik-Bursa kara yolunun "beyazı" drona yansıdı - Haberler
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Bilecik-Bursa kara yolunun "beyazı" drona yansıdı

AA, Yavuz Emrah Sever - Güncel
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Bilecik-Bursa kara yolunun

Bilecik-Bursa kara yolunun yüksek kesimleri, son günlerde yağan karla beyaz örtüyle kaplandı.

Bilecik- Bursa kara yolunun yüksek kesimleri, son günlerde yağan karla beyaz örtüyle kaplandı.

Bilecik'i Bursa'nın Yenişehir ve İnegöl ilçelerine bağlayan D-160 kara yolu beyaza büründü.

Yenişehir güzergahında, Dereşemsettin ve Okluca mevkilerinde karla kaplı ağaçların arasındaki kıvrımlı yol, dron görüntülerine yansıdı.

Hafta sonu tatilini Bursa'da geçirmek isteyen Bileciklilerin yoğun olarak tercih ettiği yoldan Uludağ'ın karlı kaplı zirvesi de gözlendi.

AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel

Yenişehir, Bilecik, İnegöl, Bursa, Güncel, Haber

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