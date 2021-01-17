Bilecik-Bozüyük güzergahında yol çalışması

Bilecik-Bozüyük kara yolunun 33'ncü kilometresinde devam eden çalışmalar kapsamında, köprülü kavşağın bulunduğu yolun trafiğe kapatıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, proje kapsamında Karasu Deresi üzerinde köprü yapım çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Köprü imalatları sırasında güzergahta trafik emniyeti, can ve mal güvenliğinin artırılması ve çalışmanın hızlı bir şekilde tamamlanması amacıyla Bilecik Köprülü Kavşağı'nın geçici olarak ulaşıma kapatıldığı duyurulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yaklaşık 4 ay süre ile trafik akışına kapalı olacak kavşakta, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Karayolları ekipleri işaretlemelerini yaparak uyarı levhalarını yerleştirdi. Bilecik'e girişler Mekece istikametinde yer alan Yeni Otogar Kavşağı'ndan, Bozüyük, Eskişehir ve Sakarya istikametine çıkışlar İstasyon Mahallesi'ndeki Söğüt Kavşağı'ndan sağlanacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhsin Arslan