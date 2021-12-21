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Bilecik beyaza büründü

İhlas Haber Ajansı / Cem Kaan Toka - Haberler | Yerel

Bilecik beyaza büründü Mevsimin ilk karı kent merkezine yağdı Yağan mevsimin ilk karı ile beyaza bürünen Bilecik kent merkezi havadan görüntülendi.

BİLECİK (İHA) - Bilecik beyaza büründü

Mevsimin ilk karı kent merkezine yağdı

BİLECİK - Yağan mevsimin ilk karı ile beyaza bürünen Bilecik kent merkezi havadan görüntülendi.

Bilecik'in bazı ilçelerine geçen hafta başlayan Kar, dün akşam saatlerinden itibariyle kent merkezine yağdı. Tipi şeklinde yağan mevsimin ilk karı ilerleyen saatlerde yerini lapa lapaya bıraktı. Yağan kar sonrasında kent merkezinde çatılarda ve araç üzeri kar tuttu.

Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı bin 50 Hayriye köyünde ise kapanan köy yolu İl Özel İdaresi ekiplerince açılırken, il genelinde kapalı köy yolu kalmadığı öğrenildi.

Bilecik beyaza büründü

Bilecik beyaza büründü

Bilecik beyaza büründü

İhlas Haber Ajansı / Cem Kaan Toka - Son Dakika Haberleri

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