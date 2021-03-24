Bilecik'te kartpostallık kar manzarası

Bilecik'te kartpostallık kar manzarasıKar kalınlığı 20 santimetreyi geçen yüksek kesimler drone ile böyle görüntülendi Bilecik il genelinde kapanan 13 köy yolunu ulaşıma açmak için çalışmalar başlatıldı Bilecik ve ilçelerini etkisi altına kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler oluşan...