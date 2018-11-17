Bilecik Belediyesinin Faliyetleri

Bilecik'te son 5 ayda 45 milyon liralık yatırım yapıldığı ve 16 projenin hizmete sunulduğu bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Bilecik'in 30 yıllık geleceğini baz alarak tasarlanan hizmetlerin gerçekleştirildiği belirtilerek, "Geleceğe emin adımlarla ilerleyen marka şehir Bilecik'i oluşturma" hedefiyle daha fazla çalışıldığı kaydedildi.

Türkiye'nin 2023 vizyonunda geri kalmama adına belediye hizmetlerin devam ettiği belirtilen açıklamada, "Tarihi ve kültürel yöndeki değerler olmak üzere, doğal güzellikleri, yeşil alanları, güçlü, büyüyen ekonomisi ve sanayisi, çevre, ulaşım, eğitim ve spor alanındaki başarılarıyla adından söz ettirmeye devam ederken aynı zamanda bugün adına yakışır bir biçimde ekonomide, sanayide, ulaşımda, turizmde ve eğitimde hizmetler yürütülmektedir. Geçmişiyle övünen, geleceğe emin adımlarla yürüyen Bilecik, hedefi doğrultusunda emin adımlarla hizmetlerimiz ve heyecanımız durmadan devam edecek." ifadelerine yer verdi.