Bilecik Belediyesinin araç filosu genişliyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bilecik Belediyesinin araç filosu genişliyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Bilecik Belediyesinin araç filosu genişliyor

Bilecik Belediyesi geniş araç filosu ve uzman ekipleriyle il genelinde çeşitli alanlarda çalışmalarına devam ederken, araç filosunu da genişletmeye devam ediyor.

BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediyesi geniş araç filosu ve uzman ekipleriyle il genelinde çeşitli alanlarda çalışmalarına devam ederken, araç filosunu da genişletmeye devam ediyor.

Bilecik Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne halka daha iyi hizmet verebilmek adına Devlet Malzeme Ofisi'nden 2 adet açık kasa sıfır kilometre kamyon kazandırıldı. Araçlar belediye bahçesinde temlim alınırken, Belediye Başkanı Semih Şahin'de incelemelerde bulundu. İlgili müdürle araçları inceleyen Başkan Şahin, "Şehrimize ve belediyemize hayırlı olmasını diliyoruz" dedi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Tragger, Bilecik, Yerel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title