Bilecik Belediyesinden mazgal mesaisi

10.01.2020 15:06 | Son Güncelleme: 10.01.2020 15:11

Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından şehrin birçok noktasında mazgal temizliği yapıldı.



Ani yağışlar nedeniyle esnaf ve vatandaşların mağdur olmaması için çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, ana ve ara arterler üzerinde bulunan birçok mazgalda temizlik çalışması yaptı. Ayrıca Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yeni yağmur suyu hatları yapmaya da devam ediyor. - BİLECİK

Kaynak: İHA