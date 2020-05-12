Bilecik Belediyesinden kapsamlı sinek ilaçlaması Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından vatandaşların sağlıklı bir yaz mevsimi geçirmeleri amacıyla sivri sinek ile karasinek larva ilaçlaması yapıldı.

Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından vatandaşların sağlıklı bir yaz mevsimi geçirmeleri amacıyla sivri sinek ile karasinek larva ilaçlaması yapıldı.

Yapılan ilaçlama çalışmaları hakkında bilgi veren Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, ekiplerin şehir merkezi ve mücavir alanlarda kapsamlı ilaçlama çalışması gerçekleştirdiklerini belirterek, "Birçok mahalledeki çocuk park ve bahçe alanları, sulak alanlar, rögarlar, mazgallar ve kanallar başta olmak üzere birçok noktada ilaçlama çalışması yaparak, haşere oluşumlarını engellemeye çalışıyor. Yaz mevsimi ile birlikte toplum sağlığını tehdit eden uçkunlara karşı ilaçlama çalışmalarına hız veren ekipler, çalışmaları kapsamında ayrıca çöp tenekeleri ve çevresi ile şehir çöplüğünde sivrisinek, kene ve diğer haşerelere karşı ilaçlama çalışması gerçekleştiriyoruz" dedi.

Öte yandan Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan çalışma ile sinek oluşumunu artıran faktörler hakkında bilgi verildi. Buna göre; çevreye atılan atıklar ve içinde biriken sular, çukur alanlar, inşaat alanları, havuz ve göllerde biriken sular sinek oluşumlarını artırıyor. Larva oluşumlarını engellemek veya azaltmak için çevre temizliğine önem vermeli, su birikintilerine yol açacak kirliliklerin temizlenmesi ve çöp konteynerlerindeki temizliğe dikkat edilmesi gerektiği belirtildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA