BİLECİK BELEDİYESİNDEN İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE KÖMÜR YARDIMI

BİLECİK (Habermetre) - Bilecik Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahibi ailelere kömür yardımı yapılmaya devam ediliyor.

Sosyal belediyecilik anlamında birçok güzel hizmeti uygulamaya koyan Bilecik Belediyesi, maddi durumları iyi olmayan ailelere yaptığı yardımlarla yanında yer alıyor.

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından taleplerin alındığı yardım kapsamında bu yıl 70 tonluk kömür, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak.

Kömür yardımı talebinde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız, Bilecik Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne başvuruda bulunabilirler.

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