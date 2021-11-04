Bilecik Belediyesinden ihtiyaç sahibi ailelere kömür yardımı - Haberler
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Bilecik Belediyesinden ihtiyaç sahibi ailelere kömür yardımı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Bilecik Belediyesinden ihtiyaç sahibi ailelere kömür yardımı

Bilecik Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahibi ailelere kömür yardımı yapılmaya başladı.

BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahibi ailelere kömür yardımı yapılmaya başladı.

Bilecik Belediyesi, maddi durumları iyi olmayan ailelere yaptığı yardımlarla yanında yer alıyor. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından taleplerin alındığı yardım kapsamında bu yıl 70 tonluk kömür, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak. Kömür yardımı talebinde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlar, Bilecik Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne başvuruda bulunabileceği belirtildi. - BİLECİK

Bilecik Belediyesinden ihtiyaç sahibi ailelere kömür yardımı

Bilecik Belediyesinden ihtiyaç sahibi ailelere kömür yardımı

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