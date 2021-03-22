Bilecik Belediyesinden fırtına uyarısı
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Bilecik Belediyesinden fırtına uyarısı

22.03.2021 13:24 | Son Güncelleme: 22.03.2021 13:33
Bilecik Belediyesinden fırtına uyarısı

Bilecik Belediye Başkanlığı il genelindeki vatandaşlara fırtına uyarısı yaptı.

Bilecik Belediye Başkanlığı il genelindeki vatandaşlara fırtına uyarısı yaptı.

Bilecik Belediyesinden yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen bilgilere göre bugün şehrimizde 09.00 - 21.00 saatleri arasında kuvvetli fırtına olayı beklenmektedir. Oluşması muhtemel risklere karşı vatandaşlarımızın gerekli önlemleri almaları önemle rica olunur" denildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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