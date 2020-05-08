Bilecik Belediyesinden dolmuş ve taksi şoförlerine "moral destek paketi"

Bilecik'te şehir içi ulaşımda çalışan dolmuş ve taksi şoförlerine moral olması amacıyla hazırlanan moral destek paketleri, teslim edildi.

Bilecik'te şehir içi ulaşımda çalışan dolmuş ve taksi şoförlerine moral olması amacıyla hazırlanan moral destek paketleri, teslim edildi.

Bilecik Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan dolmuş ve taksi şoförlerine moral olması amacıyla hazırlanan moral destek paketleri, teslim edildi. Konu hakkında açıklama yapan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, "Korona virüs salgınını yaşadığımız bu günlerde, halkımızın ulaşımını sağlamak için özveriyle çalışan minibüs ve taksi şoförlerimize moral olması amacıyla Bilecik Belediyesi olarak hediye paketleri dağıttık. Daha önce de gerçekten büyük özveriyle çalışan ve görevleri başında olan sağlık çalışanları, jandarma ve güvenlik güçleri üyeleri, ceza infaz memurları gibi birçok meslek dalında çalışanlara moral destek paketlerini vermiştik. Bu anlamda bütün çalışanlara teşekkürlerimizi sunuyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" dedi.

Sürücüler de gerçekleştirilen hizmetten duydukları memnuniyeti belirterek, Başkan Şahin ve belediye çalışanlarına teşekkür etti. - BİLECİK

Kaynak: İHA