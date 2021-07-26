BİLECİK BELEDİYESİNDEN ÇOCUKLARA ŞEKER VE RÜZGAR GÜLLERİ
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BİLECİK BELEDİYESİNDEN ÇOCUKLARA ŞEKER VE RÜZGAR GÜLLERİ

BİLECİK BELEDİYESİNDEN ÇOCUKLARA ŞEKER VE RÜZGAR GÜLLERİ
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Bilecik Belediyesi tarafından kurban bayramı dolayısıyla üstü açık otobüsle cadde ve sokaklar gezilerek, çocuklara şeker ve rüzgar gülleri dağıtıldı.

Bilecik Belediyesi tarafından kurban bayramı dolayısıyla üstü açık otobüsle cadde ve sokaklar gezilerek, çocuklara şeker ve rüzgar gülleri dağıtıldı.

Belediye Başkan Yardımcıları Melek Mızrak Subaşı, Özgür Algın, birim müdürleri ve çalışanların katıldığı etkinlikte çocuklara şeker ve rüzgar gülleri dağıtıldı.

Mahalle aralarında gezen otobüste çalan müziklere çocuklar ve aileleri evlerinin pencere ve balkonlarından eşlik ederken, vatandaşlara Belediye Başkanı Semih Şahin'in bayram mesajı iletildi.

BAŞKAN YARDIMCISI SUBAŞI:

"AMACIMIZ ÇOCUKLARIMIZIN YÜZÜNDE GÜLÜMSEME OLUŞTURMAKTIR"

Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı, bütün milli ve dini bayramlarda güzel bir geleneği sürdürmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek "Üstü açık otobüsle bütün mahallelerimizi gezerek, çocuklarımıza şeker ve rüzgar gülleri dağıttık. Amacımız çocuklarımızın yüzünde gülümseme oluşturmaktır. Çocuklar, müziğin sesini duyar duymaz kendilerini sokağa atıyorlar ve çok mutlu oluyorlar. Bizler de çocuklarımızın sevindirdiğimiz için çok mutluyuz. Bütün vatandaşlarımızın bayramını kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Habermetre

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