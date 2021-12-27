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Bilecik Belediyesinden akülü tekerlekli sandalye yardımı

Bilecik Belediyesinden akülü tekerlekli sandalye yardımı
AA / Muhsin Arslan - Haberler | Güncel

Bilecik Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünce dezavantajlı bir kişiye akülü tekerlekli sandalye yardımı yapıldığı bildirildi.

BİLECİK (AA) - Bilecik Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünce dezavantajlı bir kişiye akülü tekerlekli sandalye yardımı yapıldığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik güzel market, yakacak, kırtasiye ve kıyafet yardımı gibi birçok uygulamanın yürütüldüğü belirtilerek, ihtiyaç sahibi dezavantajlı bireylere de akülü tekerlekli sandalye dağıtıldığı kaydedildi.

Dezavantajlı vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla yardımların yapıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Başvuruları değerlendirilen ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın akülü tekerlekli sandalyeleri Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından evlerine kadar teslim edilmektedir. Başvuru yapan vatandaşların gerekli incelemeleri ve yardıma uygunluğu araştırılmaktadır. Herhangi bir suistimalin yaşanmaması adına yapılan araştırma ve uygunluk süreci tamamlandıktan sonra yardıma uygun bulunan vatandaşlar ekipler tarafından ziyaret ediliyor. Yardımlar, son düzenlemelerin ardından gerekli destek sağlanmaktadır."

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AA / Muhsin Arslan - Son Dakika Haberleri

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