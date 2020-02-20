Bilecik Belediyesinden ağaçlandırma çalışmaları

20.02.2020 11:24 | Son Güncelleme: 20.02.2020 11:43

Bilecik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünce ağaçlandırma çalışmaları yapıldığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, yeşil alanların artırılması amacıyla ağaçlandırma ve bitkilendirme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

600 çınar, 570 ıhlamur ve çeşitli ağaç türleri olmak üzere bin 531 ağacın toprakla buluştuğu belirtilen açıklamada, biberiye, kızılcık, taflan, Amerikan sarmaşığı, formium, nitida, ateş dikeni, kelebek çalısı, şimşir, ligustrum ve filbahri çeşitlerinden oluşan 10 bin 600 bitkinin de toprakla buluşturulduğu duyuruldu.

Kaynak: AA