Bilecik Belediyesinde rüşvet alırken suçüstü yakalanan şüpheli adliyede - Haberler
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Bilecik Belediyesinde rüşvet alırken suçüstü yakalanan şüpheli adliyede

Bilecik Belediyesinde rüşvet alırken suçüstü yakalanan şüpheli adliyede
AA / Yavuz Emrah Sever - Haberler | Güncel

Bilecik'te rüşvet aldığı sırada suçüstü yakalanan belediye iştiraki firmanın yönetim kurulu üyesi Selçuk Y, adliyeye sevk edildi.

SELÇUK, İZMİR (AA) - Bilecik'te rüşvet aldığı sırada suçüstü yakalanan belediye iştiraki firmanın yönetim kurulu üyesi Selçuk Y, adliyeye sevk edildi.

Dün akşam saatlerinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda seri numaraları belli 200 bin doları aldığı sırada suçüstü yakalanan Selçuk Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, adliyeye götürüldü.

Olay

Bilecik Belediyesi iştiraklerinden Kayı AŞ Yönetim Kurulu Başkanı olan Selçuk E'nin, bina ruhsat bedeli ve iş takibi için başvuranlardan rüşvet istediğinin tespit edilmesi üzerine dün akşam saatlerinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlenmiş, zanlı suçüstü yakalanmıştı.

Bilecik Belediyesinde rüşvet alırken suçüstü yakalanan şüpheli adliyede

Bilecik Belediyesinde rüşvet alırken suçüstü yakalanan şüpheli adliyede

Bilecik Belediyesinde rüşvet alırken suçüstü yakalanan şüpheli adliyede

Bilecik Belediyesinde rüşvet alırken suçüstü yakalanan şüpheli adliyede

AA / Yavuz Emrah Sever - Son Dakika Haberleri

Emniyet Müdürlüğü, Bilecik, Selçuk, Rüşvet, Güncel, Haber

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