Bilecik Belediyesi Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'ne 4 proje sundu

MURATPAŞA, ANTALYA (İHA) - Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 36. Olağan Meclis Toplantısı, Antalya'nın Muratpaşa Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Üye belediyelerin belediye başkanları, meclis üyeleri, belediye koordinatörlerinin katılımıyla düzenlenen toplantıya, Bilecik Belediyesini temsilen Birlik Koordinatörü Hakan Yavuz katıldı. 84 projenin sunulduğu 2021 Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama yarışmasında, Bilecik Belediyesi 4 ayrı kategoride 4 proje ile katıldı. Katılımcılar tarafından büyük bir beğeniyle karşılanan projelerin tanıtımı yanı sıra Bilecik'in tanıtımı ve Bilecik Belediyesi'nin çalışmalarına dair konularda da bilgiler verildi.Programda ayrıca Belediye Başkanı Semih Şahin'in ev sahibi Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve belediye meclis üyelerine Bilecik'e özgü hediyeler takdim edildi. - BİLECİK

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