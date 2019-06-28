Bilecik Belediyesi Spor Kulübü judo takımından büyük başarı

Bilecik Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde faaliyet gösteren ve Bilecik'i judo sporunda temsil eden sporcular, Kilis'te düzenlenen turnuvada dereceyle döndüler.

UNİCEF-Federasyonu ve Kilis Belediye Başkanlığı'nca düzenlenen minikler ve yıldızlar judo turnuvası, 20 ilden 392 judokanın katılımıyla Kilis'te gerçekleştirildi. UNİCEF'in 'Her çocuk için sosyal uyum' projesi kapsamında finansal katkısı, Federasyon ve Kilis Belediye Başkanlığı'nın desteği ile düzenlenen minikler-yıldızlar judo turnuvasında Bilecikli sporcular 10 aşkın dereceyle döndüler.

Turnuvaya; Kilis, Adıyaman, Antalya, Bilecik, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kırşehir, Kırıkkale, Karaman, Konya, Tekirdağ, Osmaniye, Rize, Şırnak, Tunceli ve Van olmak üzere 20 ilden 149'u kız, 243'ü erkek judoka katıldı. Turnuvada, Bilecikli sporculardan Minikler kategorisinde 46 kilogramda Eren Nuri Yavaş altın madalya, 55 kilogramda Enver Efe Geyik gümüş madalya, 40 kilogramda Mehro Derviş, gümüş madalya, 38 kilogramda Yusuf Derviş bronz madalya alırken, 30 kilogramda Harun Türkmen ve 38 kilogramda Seyit Ahmet Özçalık 5'inciliği elde etti. Turnuvanın Yıldızlar Kategorisinde ise 48 kilogramda Sümeyye Deniz altın madalya, 66 kilogramda Mikail Zaloğlu altın madalya; 40 kilogramda Elif Arıcı gümüş madalya, 44 kilogramda Elif Gönenç, 48 kilogramda Sıla Durmaz, 57 kilogramda Şevval Yağmur Tunca bronz madalya alırken, 44 kilogramda Hasıla Yaser 5'inciliği, 42 kilogramda Mete Taşcı 5'inciliği ve 50 kilogramda Rahmi Türkmen de 5'incilik ile döndüler.

Bilecik Belediyesi Spor Kulübü Judo takımı ayrıca 20 il ve kulüp arasında Yıldızlar kategorisinde 3'üncülük kupası almaya hak kazanarak, büyük bir başarıya imza attı. - BİLECİK

Kaynak: İHA