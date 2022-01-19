BİLECİK BELEDİYESİ ŞİRKETİNİN GENEL MÜDÜRÜNE 'RÜŞVET' GÖZALTISI - Haberler
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BİLECİK BELEDİYESİ ŞİRKETİNİN GENEL MÜDÜRÜNE 'RÜŞVET' GÖZALTISI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BİLECİK Belediyesi'nin iştiraki Kayı A.Ş. Genel Müdürü Selçuk E., polis ekiplerince bir müteahhitten 200 bin dolar rüşvet aldığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

SELÇUK, İZMİR (DHA) - BİLECİK Belediyesi'nin iştiraki Kayı A.Ş. Genel Müdürü Selçuk E., polis ekiplerince bir müteahhitten 200 bin dolar rüşvet aldığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Bilecik'te bir müteahhit, iddiaya göre, CHP'li belediyenin iştiraki olan Kayı A.Ş. Genel Müdürü Selçuk E.?nin kendisinden 200 bin dolar rüşvet istediğini belirterek polise başvurdu. Bilecik Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şikayet üzerine çalışma başlattı. Müteahhit, Bilecik Belediye Başkanlığı binasında buluştuğu Selçuk E.?ye seri numaraları önceden alınmış paraları teslim etti. Bu sırada baskın yapan polis ekipleri, Selçuk E.'yi 'rüşvet' aldığı gerekçesiyle suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen Selçuk E., işlemleri için emniyete götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

BİLECİK BELEDİYESİ ŞİRKETİNİN GENEL MÜDÜRÜNE 'RÜŞVET' GÖZALTISI

BİLECİK BELEDİYESİ ŞİRKETİNİN GENEL MÜDÜRÜNE 'RÜŞVET' GÖZALTISI

BİLECİK BELEDİYESİ ŞİRKETİNİN GENEL MÜDÜRÜNE 'RÜŞVET' GÖZALTISI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Bilecik, Selçuk, Polis, dolar, Güncel, Haber

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