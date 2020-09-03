Bilecik Belediyesi'nin dezenfekte çalışmaları devam ediyor
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Bilecik Belediyesi'nin dezenfekte çalışmaları devam ediyor

Bilecik Belediyesi tarafından başta kurumlar olmak üzere vatandaşların yoğun şekilde kullandığı alanlarda dezenfekte çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Bilecik Belediyesi'nin dezenfekte çalışmaları devam ediyor
03.09.2020 11:14 | Son Güncelleme: 03.09.2020 11:17

Bilecik Belediyesi tarafından başta kurumlar olmak üzere vatandaşların yoğun şekilde kullandığı alanlarda dezenfekte çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Başta şehir merkezindeki işlek alanlar olmak üzere, park ve piknik alanları, dinlenme ve eğlenme alanları, banka ATM noktaları, kurumların kapı ve giriş alanları ile belediyeye bağlı tesislerde dezenfekte çalışmaları gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Semih Şahin'in talimatları doğrultusunda dezenfekte çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı, Bilecik Belediyesi olarak bizler ilgili birçok birim işbirliğiyle salgına önlem amacıyla dezenfekte çalışmalarımızı başlattık. Çalışmalarımız kapsamında özellikle vatandaşlarımızın çok yoğun bulunduğu alanlar ile temasın fazla olduğu bölgelerde dezenfekte çalışmasını gerçekleştirdik. Türbeler ve ziyaret yerleri yanı sıra birçok noktada virüs ile mücadele çalışmalarımız aralıksız devam edecek' bilgisini verdi.

Avcı açıklamasında ayrıca virüs ile mücadelede en etkili yolun insanların tedbirlere uyması olduğunu belirterek, özellikle maske takılması, sosyal mesafe ve hijyene dikkat edilmesi uyarısında bulundu. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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