Bilecik Belediyesi'nin bütün birimleri kışa hazır

25.12.2019 11:37 | Son Güncelleme: 25.12.2019 11:42

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Bilecik Belediyesi'nin bütün birimler ile birlikte vatandaşların daha rahat bir kış mevsimi geçirmesi için hazır oldukları bilgisini verdi.



Şahin, Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Dumansızoğlu ve Fen İşleri Müdürü Bener Yanar ile birlikte atölye birimindeki personeli belirli dönemlerde ziyaret ederek, incelemelerde bulunduklarını ve çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldıklarını kaydetti. Başkan Şahin, "İlgili başkan yardımcılarımız ve birim amirlerimiz ile birlikte Bilecik Belediyesi atölye sahasında incelemelerde bulunarak ekiplerimizin kış çalışmaları hakkında bilgi alıyoruz. Bütün birimlerimiz, ilimizdeki diğer kurum ve kuruluşlar ile koordineli olacak şekilde kış hazırlıklarını tamamladı ve görevleri başında. İlgili birimlerimiz yaklaşık 30 kişilik ekibi yanı sıra 3 kamyon, 3 kepçe, 1 greyder, 1 kar küreme aracı, 1 traktör ve 2 adet solüsyon aracı ile birlikte 7/24 saat esasına göre görevlerinin başında" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA