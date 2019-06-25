Bilecik Belediyesi'nden 'Sarıkız Örümceği' için ilaçlama

Bilecik Belediyesi tarafından son zamanlarda sıkça görülen Sarıkız Örümceği için kentin birçok noktasında ilaçlama çalışması yapıldı.

Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından başta piknik mesire alanları başta olmak üzere, çocuk park ve oyun alanları, yeşil alanlar ile vatandaşların talep ettiği noktalarda ilaçlama çalışmaları yapıldı. Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı, çalışmalar hakkında yaptığı açıklamada, "Veteriner İşleri Müdürlüğü olarak bizler aralıksız ilaçlama çalışmalarımızı yapıyoruz. Sivrisinek ve benzeri haşereler için yaptığımız ilaçlama çalışmalarını bu kez özellikle son günlerde varlığından sıkça söz edilen sarıkız örümceği için yaptık. Vatandaşlarımızın da bu konuda duyarlı olmaları ve görülebilecek olaylar karşısında belediyemize haber vermelerini önemle duyuruyoruz" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA