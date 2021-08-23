BİLECİK BELEDİYESİ'NDEN "HAYDİ ÇOCUKLAR İSTANBUL'A" GEZİ PROGRAMI

Bilecik Belediyesi tarafından Haydi Çocuklar İstanbul'a isimli proje kapsamında yüzlerce çocuk İstanbul'u gezip görme imkanı bulacak.

Bilecik Belediyesi tarafından Haydi Çocuklar İstanbul'a isimli proje kapsamında yüzlerce çocuk İstanbul'u gezip görme imkanı bulacak.

Belediye Başkanı Semih Şahin'in çocuklara hediyesi olan gezi programına katılmak isteyen çocuklar için son başvuru tarihi 25 Ağustos Çarşamba günü olacak.

BELEDİYE BAŞKANI SEMİH ŞAHİN:

"ÇOCUKLAR BAŞTA OLMAK ÜZERE HERKESİ GÜLÜMSETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Program hakkında değerlendirmede bulunan Belediye Başkanı Semih Şahin, başta çocuklar olmak üzere toplumun her kesimini gülümsetmeye ve mutlu etmeye çalıştıklarını belirterek, "Belediye Başkanlığımız ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında hazırlanan çalışma ile bugüne kadar İstanbul'u görmeyen çocuklarımızı İstanbul'a götürerek, gezdirme imkanı sunacağız. 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla gerçekleştireceğimiz gezi programına katılmak isteyen çocuklarımız, 'Bilecik Hayali'ni anlatan bir resim, ya da şiirini; ad, soyad ve yaş bilgisi ile birlikte 0535 662 72 86 numaralı Whatsapp hattı ile arkadaşlarımıza iletebileceklerdir. Gezi ile çocuklarımız Rahmi Koç Müzesi, Boğaz Turu ve İstanbul'u keşfetmiş olacaklar. Biz de bundan dolayı büyük bir mutluluk yaşamış olacağız" ifadelerini kullandı.

Gezi programı 7 ile 12 yaş arasındaki çocuklar için olup, gezi sırasında çocuğa eşlik edecek 1 yetiştin ebeveynin en az 2 tam doz aşılanmış olması gerekmektedir.

Gezi programı 28 Ağustos Cumartesi günü gerçekleştirilecektir.

Kaynak: Habermetre