Bilecik Belediyesi'nden 'Haydi Bilecik Aşıya' Çağrısı
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Bilecik Belediyesi'nden 'Haydi Bilecik Aşıya' Çağrısı

Bilecik Belediyesi'nden 'Haydi Bilecik Aşıya' Çağrısı
Habermetre - Haberler | Toplum

Bilecik Belediyesi kurumsal internet sitesi ve sosyal medya organlarında vatandaşların aşı olmaları çağrısı yapıldı.

Bilecik Belediyesi kurumsal internet sitesi ve sosyal medya organlarında vatandaşların aşı olmaları çağrısı yapıldı.

Belediye Başkanlığından yapılan çağrıda, "Haydi Bilecik Aşıya' ifadeleri kullanılarak, "Bekleyiş uzun oldu. Ama sonunda gereken miktarda aşıya kavuştuk. Şimdi, aşı hakkı olan herkesi randevularını oluşturmaya ve aşılanmaya davet ediyoruz. Toplum bağışıklığını kazanmak ve normal hayatımıza dönmek için bir an önce aşı olmalıyız" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, aşı olmak isteyen vatandaşlarımızın e-nabız, e-devlet, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) internet sitesine başvurarak veya 182 numaralı telefon hatlarından randevu alabilecekleri bilgisi verildi.

Kaynak: Habermetre

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