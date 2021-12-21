Bilecik Belediyesi'nde yangın ve acil durum tatbikatı yapıldı

BİLECİK (AA) - Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından yangın söndürme ve kurtarma tatbikatı yapıldı.

Tatbikat kapsamında senaryo gereği belediye binasının 2. katı ile Bien Bilgi Evi'nin 3. katında yangın çıktı. Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerince binalarda mahsur kalan personeller merdivenle kurtarıldı. Dumandan etkilenen bir kişi ise sedye yardımıyla tahliye edildi.

Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses, gazetecilere, belediye personellerine acil durumda, depremde ve yangın esnasında nasıl davranılacağı, hangi müdahalelerin yapılması konularında bilgi verildiğini belirterek, "Binamızdan bir yaralıyı ve mahsur kalan vatandaşımızı kurtardık. Teorik bilginin yanı sıra bahçede toplanan personele yakılan ateş üzerinde yangın tüpünün nasıl kullanılacağı uygulamalı gösterildi. Allah bizi böyle felaketlerle sınamasın, olmasın diyoruz ama olduğunda da hazırlıklı olmak üzere belediye personelimiz ile birlikte öğretmeye devam ediyoruz." dedi.

AA / Muhsin Arslan - Son Dakika Haberleri

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