Bilecik Belediyesi Müze Akademi kayıtları başladı
Bilecik Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek Müze Akademi etkinlikleri için kayıt döneminin başladığı bildirildi.
Bilecik Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek Müze Akademi etkinlikleri için kayıt döneminin başladığı bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamada, çocukların verimli zaman geçirmeleri, sosyal hayata daha çok katılmaları amacıyla hazırlanan program kapsamında 10'a yakın alanda çocuklara ücretsiz aktivite imkanının sunulacağı belirtildi.
Açıklamada, teorik bilginin yanı sıra uygulamalı atölye çalışmalarının da olacağı Müze Akademi etkinlikleri kapsamında çocukların tişört boyama, çömlekçilik, müzede dans, hat sanatı, ebru sanatı, zumba, çim adam yapımı ve müzede müzik isimli aktivitelerle buluşacağı duyuruldu.
Eğitimlerin, salgınla mücadelede uyulması gereken kurallar çerçevesinde gerçekleştirileceği aktarılanl açıklamada, "5-10 yaş grubu çocukların katılabileceği Müze Akademi etkinlikleri için başvurular 3 Eylül'de sona erecektir." ifadesine yer verildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever