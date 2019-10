Bilecik Belediyesi Macaristan'a örnek belediye olarak davet edildi

16.10.2019 15:37

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ve Avrupa Hareket Koordinatörü, Bilecik Belediyesi Strateji Geliştirme Birim Yöneticisi Tekniker Hülya Eçen Çalışkan, Macaristan'ın Budapeşte kentinde 9. Avrupa Hareket Kongresi kapsamında, düzenlenen etkinlikte Bilecik'i temsil etti.



Başta sportif, kültürel ve sanatsal çalışmalarda gerçekleştirdiği çalışmalar ile yakından takip edilen Bilecik Belediyesi, düzenlenen kongreye örnek belediye olarak davet edilirken, Belediye Başkanı Semih Şahin ise Türkiye'de karar verici yönetici olarak davet edildi.



Düzenlenen kongre hakkında bilgi veren Avrupa Hareket Koordinatörü Hülya Eçen Çalışkan, " Belediye Başkanımız Semih Şahin ile birlikte Avrupa Hareket Koordinatörü ünvanıyla, 2019 Ekim ayı belediye meclis toplantısında alınan karar ile; Now We Move Uluslararası Spor ve Kültür kampanyasına katkı veren Bilecik Belediyesi'ni temsilen, Macaristan/ Budapeşte'de düzenlenen 9. Uluslararası Move Congress 2019 Change The Game: İt's Yoor Move" kongresine davetli olarak yer aldık. Başta Avrupa olmak üzere dünyanın birçok ülke ve şehrinde uygulanan sportif ve kültürel faaliyetler hakkında faydalı görüşmelerin gerçekleştirildiği kongreye Bilecik Belediyesi, örnek belediye olarak davet edildi. ISCA (Uluslararası Spor ve Kültür Derneği) tarafından "Türkiye'deki Karar Verici Yönetici" olarak davet edilmemiz diğer bir gurur kaynağımız oldu. Bilecik Belediyesi olarak bizler gerek Avrupa Hareket Haftası kapsamında gerek diğer zaman dilimlerinde çevreye duyarlılığı artıracak, hareketli ve sağlıklı yaşama dikkat çekecek güzel çalışmalar gerçekleştirdik. Now Wemove Avrupa da 2020 yılına kadar 100 milyondan fazla Avrupa'lıyı hareketli yaşama dahil etmek istiyor ve biz Bilecik olarak bu konuda çok ciddi çalışıyoruz. Yaptığımız bu çalışmalarımız yakından takip ediliyor. Dolayısıyla bizler de bu kongreye katılarak, şehrimiz ve halkımız için daha güzel çalışmalar yapmak istiyoruz" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA