Bilecik Belediyesi ile İl Özel İdaresini karşı karşıya getiren yıkım kararı
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Bilecik Belediyesi ile İl Özel İdaresini karşı karşıya getiren yıkım kararı

Bilecik Belediyesi ile İl Özel İdaresini karşı karşıya getiren yıkım kararı -Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin avukatlara sert çıktı -Yıkım durdurulunca hem jandarma hem de zabıta ekipleri rahat bir nefes aldı Bilecik'te İl Özel İdaresi tarafından Belediyeye devredilen Pelitözü...

20.06.2020 14:49 | Son Güncelleme: 20.06.2020 14:57

Bilecik Belediyesi ile İl Özel İdaresini karşı karşıya getiren yıkım kararı

-Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin avukatlara sert çıktı

-Yıkım durdurulunca hem jandarma hem de zabıta ekipleri rahat bir nefes aldı

BİLECİK - Bilecik'te İl Özel İdaresi tarafından Belediyeye devredilen Pelitözü Gölpark'ta bulunan Yel Değirmeni adlı kafenin yıkılma girişimi iki kurumun avukatlarını karşı karşıya getirdi. Gerginlik yaşanan, ancak daha sonra konunun yargıya taşınması kararı ile yıkım yapılmadan sonuçlanan olaya, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin de dahil oldu.

Bilecik merkeze 5 kilometre uzaklıkta olan Bilecik Belediyesi mücavir alanın giren vatandaşların piknik ve mesire yeri olarak kullandığı Pelitözü Gölpark'ta bulunan kafe geçtiğimiz günlerde Bilecik Belediyesi tarafından yapılan ihale ile bir işletmeciye kiralandı. Alanın yıllardır kullanılmamasından işletme tarafından tadilat ve genişletme çalışmaları yapılmaya başladı. Sabah saatlerin jandarma eşliğinde Bilecik İl Özel İdaresine ait avukatlar kepçe ve kamyonla önümüzdeki günlerde açılması planlanan işletmeye gelerek alanın Bilecik Orman Müdürlüğüne ait olduğu gerekçesiyle yıkmak istediler. Bunun üzerine işletmeci belediyeden kiraladığı yerin kontratı ve tadilat izin belgesini gösterdi. Avukatlar yıkımda kararlı olunca işletme sahibi Göker Yenice durumu belediyeye bildirdi.

Belediye başkanı alana geldi

Olay yerine gelen Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, alanın İl Özel İdaresi'nde alınan Meclis kararı ile devir ve tahsis haklarının belediyeye ait olduğu söyledi. İl Özel İdaresi'nin hiçbir işlem ve hukuksuzluk yapamayacağını belirten Başkan Şahin, avukatlar ve görevlilerinden hemen yeri terk etmelerini istedi. Belediye avukatları duruma itiraz etmesi, İl Özel İdaresi ve belediye avukatları arasında tartışmalar gergin dakikalar yaşanmasına sebep oldu. Ardından her iki kurum avukatları basına açıklamada bulunarak mutabakata vardıklarını, tutanak tutularak olayın yargıya taşınacağını ve ardından çıkacak karar doğrultusunda gereğinin yapılacağını açıkladılar. Ardından kepçe, kamyon olmak üzere herkes alandan ayrıldı. Yaşanan yıkım tartışmaları esnasında jandarma timi ile zabıta ekiplerinin hazır olduğu gözlendi.

Bilecik Belediyesi ile İl Özel İdaresini karşı karşıya getiren yıkım kararı

Kaynak: İHA

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