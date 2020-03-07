Bilecik Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Çalıştayına katıldı

07.03.2020 15:32 | Son Güncelleme: 07.03.2020 15:32

Bilecik Belediyesi, Ankara'da düzenlenen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Çalıştayına katıldı.



Ülkedeki yerel yönetim temsilcilerinin katılımı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Çalıştayı gerçekleştirildi. 30 Büyükşehir belediyesi, 26 il belediyesi ve 25 İl Özel İdaresi üst düzey temsilcilerinin katıldığı çalıştay Ankara'da düzenlendi. Gerçekleştirilen çalıştaya, Bilecik Belediyesi'ni temsilen Proje Geliştirme ve Eğitim Birimi Koordinatörü, Eğitim Uzmanı Sema İnci katıldı.



2003-2013 yılları arasında gerçekleştirilen yerel yönetim reformu sürecine uygulama desteğinin devam etmesi, böylece Türkiye'de uluslararası standartlara uygun etkili, kapsayıcı, hesap verilebilir ve katılımcı yerel yönetişimin sağlanması amacıyla düzenlenen çalıştayda, 6360 sayılı kanun olmak üzere yerel yönetim alanındaki mevzuatın etkilerine yönelik değerlendirmeler yapıldı.



Çalıştay hakkında kısa bir değerlendirmede bulunan Proje Geliştirme ve eğitim birimi koordinatörü, Eğitim Uzmanı Sema İnci, çalıştayın birçok yönüyle verimli geçtiğini ve Bilecik Belediyesi olarak bu alanda yapılacak çalışmalar hakkında faydalı fikir alışverişlerinin yapıldığını kaydetti. - BİLECİK

Kaynak: İHA