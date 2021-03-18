Bilecik Belediyesi, Çanakkale şehitleri anısına video klip hazırladı

Bilecik Belediyesi tarafından 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla hazırlanan video, belediyenin sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.