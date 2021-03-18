Bilecik Belediyesi, Çanakkale şehitleri anısına video klip hazırladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bilecik Belediyesi, Çanakkale şehitleri anısına video klip hazırladı

18.03.2021 11:43 | Son Güncelleme: 18.03.2021 11:51
Bilecik Belediyesi, Çanakkale şehitleri anısına video klip hazırladı

Bilecik Belediyesi tarafından 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla hazırlanan video, belediyenin sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

Bilecik Belediyesi tarafından 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla hazırlanan video, belediyenin sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

Bilecik Belediyesi Sanat Akademisi eğitmenlerince hazırlanan videoda Belediye Başkanı Semih Şahin ve eşi Serpil Şahin yanı sıra Başkan Yardımcıları Melek Mızrak Subaşı, Ahmet Gürses, belediye çalışanları yer aldı.

Şahin'in, Mehmet Akif Ersoy'un "Çanakkale Şehitlerine" şiirini seslendirmesiyle başlayan, kentin birçok noktasındaki çekimler eşliğinde Çanakkale Türküsü'nün seslendirildiği video, binlerce kişi tarafından beğenilerek paylaşıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Harun Reşit Kaymaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Hülya Avşar Demet Akbağ Demet Akalın Rasim Öztekin
Spor Ali Koç Metin Oktay Bülent Uygun Hakan Özmert Ünal Karaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bilecik Belediyesi, Çanakkale şehitleri anısına video klip hazırladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 11:54:14. #1.14#
title