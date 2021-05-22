Bilecik Belediyesi çalışmaları Sağlıklı Kentler Birliği tarafından takdir edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bilecik Belediyesi çalışmaları Sağlıklı Kentler Birliği tarafından takdir edildi

Bilecik Belediyesi çalışmaları Sağlıklı Kentler Birliği tarafından takdir edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bilecik Belediyesi tarafından başta bisiklet ulaşımı, çevrenin korunması ve dumansız hava sahalarının oluşturulmasına yönelik yapılan çalışmalar, Sağlıklı Kentler Birliği tarafından takdirle karşılanarak, dergi ve makalelerde yer aldı.

Bilecik Belediyesi tarafından başta bisiklet ulaşımı, çevrenin korunması ve dumansız hava sahalarının oluşturulmasına yönelik yapılan çalışmalar, Sağlıklı Kentler Birliği tarafından takdirle karşılanarak, dergi ve makalelerde yer aldı.

Sağlıklı Kentler Birliği üyesi olan Bilecik Belediyesi, son zamanlarda özellikle bisiklet ulaşımını kolaylaştıracak çalışmalar yanı sıra kullanımının artırılması, çevrenin korunması ve bu anlamda gerekli bilinçlenmenin oluşması için birçok çalışma gerçekleştirdi. Bilecik Belediyesi tarafından bu alanlarda yapılan çalışmalar Kentli Dergisi ve birçok makalede yer alarak, okuyucuyla buluştu.

Dumansız hava sahaları oluşturuldu, bisiklet park yerleri yapıldı, yeni mazgal sistemleri kullanıma girdi

Çalışmalar kapsamında birçok okul yanı sıra kurum ve kuruluş binaları bahçelerinde bisiklet park yerleri yapılarak, bisiklet kullanımının artırılması sağlandı. Atatürk Ormanı'nda yeni bisiklet yollarını hizmete koyan Bilecik Belediyesi ayrıca bisiklet kullanıcılarının herhangi bir kaza ve olumsuz durumla karşılaşmamaları amacıyla bisiklet ulaşımına uygun yeni mazgallar kullanıma girdi. - BİLECİK

Bilecik Belediyesi çalışmaları Sağlıklı Kentler Birliği tarafından takdir edildi
Bilecik Belediyesi çalışmaları Sağlıklı Kentler Birliği tarafından takdir edildi
Bilecik Belediyesi çalışmaları Sağlıklı Kentler Birliği tarafından takdir edildi
Bilecik Belediyesi çalışmaları Sağlıklı Kentler Birliği tarafından takdir edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Sedat Peker Volkan Bozkır Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Sibel Can Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Cenk Tosun Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bilecik Belediyesi çalışmaları Sağlıklı Kentler Birliği tarafından takdir edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.5.2021 14:07:38. #1.14#

title