BİLECİK BELEDİYESİ "BİSİKLETLİ ZABITA" EKİPLERİ GÖREV BAŞINDA
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BİLECİK BELEDİYESİ "BİSİKLETLİ ZABITA" EKİPLERİ GÖREV BAŞINDA

BİLECİK BELEDİYESİ 'BİSİKLETLİ ZABITA' EKİPLERİ GÖREV BAŞINDA
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Bilecik Belediyesi tarafından doğa ve çevrenin korunması, bisiklet kullanımının ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla kurulan Bisikletli Zabıta ekipleri göreve başladı.

Bilecik Belediyesi tarafından doğa ve çevrenin korunması, bisiklet kullanımının ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla kurulan Bisikletli Zabıta ekipleri göreve başladı.

Aynı zamanda Sağlıklı Kentler Birliği üyesi olan Bilecik Belediyesi bugüne kadar başlatmış olduğu güzel uygulamalar bir yenisini ekledi.

Yeni belediyecilik döneminde insan ve çevreye saygı anlayışıyla; şehirde bisiklet kullanımının özendirilmesi ve vatandaşlara hizmetin daha çabuk ulaştırılması amacıyla kurulan Bisikletli Zabıta ekipleri, şehrin birçok noktasında hizmet verecek.

BELEDİYE BAŞKANI SEMİH ŞAHİN:

"DAHA ÇOK YÜRÜYEN VE DAHA ÇOK BİSİKLET KULLANAN BİR BİLECİK İSTİYORUZ"

Kurulan Bisikletli Zabıta ekibinin görev başında ziyaret eden ve yapacağı çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Şahin, Bisikletli Zabıta uygulaması ile birçok açıdan büyük faydalar sağlayacaklarını söyledi.

Uygulamanın detayları hakkında bilgi veren Başkan Şahin, daha çok yürüyen ve daha çok bisiklet kullanan bir Bilecik istediklerini belirterek, şunları söyledi:

"Sağlıklı Kentler Birliği'nin bir üyesi olarak bugün itibariyle "Bisikletli Zabıta" ekibi görevlerine başladılar. Trafik konusunda algıyı değiştirmek ve daha fazla yürüyen, daha fazla bisiklet kullanan bir Bilecik istiyoruz. Bunu öncelikle Bilecik Belediyesi olarak kendi içimizde başlattık. Bu uygulamanın örnek olarak şehrin tümüne yayılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Habermetre

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