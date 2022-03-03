Bilecik Belediyesi Başkan Vekilliğine seçilen Tüfekçioğlu görevi devraldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bilecik Belediyesi Başkan Vekilliğine seçilen Tüfekçioğlu görevi devraldı

AA, Yavuz Emrah Sever - Güncel
 - Güncelleme:
Bilecik Belediyesi Başkan Vekilliğine seçilen Tüfekçioğlu görevi devraldı

Bilecik Belediyesindeki rüşvet iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma nedeniyle Belediye Başkanı Semih Şahin'in İçişleri Bakanlığınca geçici olarak görevden uzaklaştırılmasının ardından başkan vekili seçilen Muharrem Tüfekçioğlu görevine başladı.

BİLECİK (AA) - Bilecik Belediyesindeki rüşvet iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma nedeniyle Belediye Başkanı Semih Şahin'in İçişleri Bakanlığınca geçici olarak görevden uzaklaştırılmasının ardından başkan vekili seçilen Muharrem Tüfekçioğlu görevine başladı.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi Belediye Meclisi Toplantı Salonu'nda yapılan seçimde belediye başkan vekilliğine seçilen Muharrem Tüfekçioğlu, Bilecik Belediyesi'nde düzenlenen törenle görevi devraldı.

Belediye başkan vekilliğini geçici olarak sürdüren Mustafa Sadık Kaya, Tüfekçioğlu'na destek verilmesi gerektiğini söyledi.

Tüfekçioğlu da kendisine destek veren herkese teşekkür etti.

Tüfekçioğlu ve Kaya birbirlerine çiçek verdi.

Devir teslim töreninde CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, İl Başkanı Mehmet Metin Yaşar ve partililer yer aldı.

Bilecik Belediyesi Başkan Vekilliğine seçilen Tüfekçioğlu görevi devraldı

AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel

Şeyh Edebali, Semih Şahin, Bilecik, Rüşvet, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title