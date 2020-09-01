HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Bilecik Belediyesi Ayak Tenisi Turnuvası' etkinliği başladı

Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenen ve dereceye girenlerin ödül alacağı 'Ayak Tenisi Turnuvası' etkinliği başladı.

Bilecik Belediyesi Ayak Tenisi Turnuvası' etkinliği başladı
01.09.2020 14:37 | Son Güncelleme: 01.09.2020 14:42

Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenen ve dereceye girenlerin ödül alacağı 'Ayak Tenisi Turnuvası' etkinliği başladı.

Sosyal ve kültürel alanda birçok aktiviteyi vatandaşlarla buluşturan Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Ayak Tenisi turnuvası, renkli görüntülerle başladı.

Belediye Başkanı Semih Şahin, Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı ve birim amirleri ve sporcuların katıldığı etkinlik, Muhsin Yazıcıoğlu Spor ve Yaşam Merkezinde düzenlendi. 29 takımın yer aldığı ve her bir takımın 2 asil, 2 yedek ile katılabileceği etkinlik sonunda dereceye girenler, Bilecik Belediyesi tarafından 6 Eylül Bilecik'in Düşman İşgalinden kurtuluşu etkinlikleri kapsamında düzenlenecek final karşılaşması sonrasında ödüllendirilecek.

Açıklama yapan Başkan Şahin: '2020 yılında ne yazık ki pandemi nedeniyle kültürel ve sosyal etkinliklerimize ara vermek zorunda kaldık. Bilecik Belediyesi olarak bizler de hazırladığımız Ayak Tenisi etkinliği ile insanlarımızın yaşamına renk katmak istedik. Bu spor dalı, mesafesi itibariyle şu an oynanabilecek bir spor dalı. Katılım çok iyi. Yani çok da bilinmeyen bir spor dalı olmasına rağmen bu şekilde katılım bizleri çok mutlu etti. Umarım diğer yıllarda daha çok katılım olur. Bizim 6 Eylül, kurtuluş günümüz. O gün ayak tenisinin finali gerçekleştirilecek ve dereceye girenlere ödüllerini vereceğiz. Bütün katılan gruplara başarılar diliyorum" dedi.

Başkan Şahin, konuşmasının sonunda ayak tenisi için başlangıç yaparak, oyuncuların performansını izledi.

Etkinliğe katılan sporcular da yeni bir spor dalı ile sahalara dönmekten duydukları memnuniyeti belirterek, katkıları dolayısıyla Başkan Şahin ve belediye çalışanlarına teşekkür etti. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Yaşar Güler Mustafa Şentop Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Emrah Müjde Ar Beren Saat Demet Akalın
Spor Fatih Terim Nihat Özdemir Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Ateş Adana İzmir Eylül
Şu an buradasınız: Bilecik Belediyesi Ayak Tenisi Turnuvası' etkinliği başladı - Bilecik
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.9.2020 14:50:00. #1.15#
title