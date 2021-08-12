Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı Mustafa Yaman hizmetleri denetledi
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Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı Mustafa Yaman hizmetleri denetledi

Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı Mustafa Yaman hizmetleri denetledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı Mustafa Yaman, il genelinde çöp toplama, taşıma ve bertaraf hizmetlerini denetledi.

Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı Mustafa Yaman, il genelinde çöp toplama, taşıma ve bertaraf hizmetlerini denetledi.

Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı Mustafa Yaman, birlik tarafından il genelinde yürütülen çöp toplama, taşıma ve bertaraf hizmetlerini bire bir uygulama alanı olan sokakları denetleyerek incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Yaman, "Belediyelerimizin yürütülen hizmetlerde memnuniyet oranlarının birlik yetkilileri tarafından haftalık olarak yapılan görüşmeler neticesinde kontrol altında tutulduğunu ve memnuniyetin yüksek olduğunu küçük aksaklıklarda da yetkili şirketin müdahale etti. Kısa süre önce Bilecik İl Özel İdaresi sınırlarında ki köylerinde de sisteme dahil edilerek toplanması başlanılacak. Saha denetimlerini hızlandırarak Merkezde yer alan Köylerin bir bölümünde bire bir denetim yaparak hizmetin kalitesini değerlendirdi. Denetim yapılan Köylerde ki konteynırları tek tek gezerek denetimimizi yaptık ve gördüğüm manzara beni ziyadesiyle memnun etti" dedi. - BİLECİK

Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı Mustafa Yaman hizmetleri denetledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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