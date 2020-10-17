Bilecik Belediye Mescidi hizmete girdi
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Bilecik Belediye Mescidi hizmete girdi

17.10.2020 10:35 | Son Güncelleme: 17.10.2020 10:40
Bilecik Belediye Mescidi hizmete girdi

Bilecik Belediyesi tarafından yapılan düzenleme sonrası belediye ek hizmet binasına yeni bir mescit kazandırıldı.

Bilecik Belediyesi tarafından yapılan düzenleme sonrası belediye ek hizmet binasına yeni bir mescit kazandırıldı.

Açılışa Belediye Başkanı Semih Şahin, başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri muhtarlar, belediye personeli ve vatandaşlar katıldı.

Dualar eşliğinde gerçekleştirilen açılışın ardından Başkan Şahin, "Belediye çalışanlarının, El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlüğü personelinin ve vatandaşlarımızın daha temiz, ferah ve rahat bir ortamda ibadetlerini gerçekleştirebilmeleri için ek hizmet binamızda yeni bir mescit inşa ettik. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Mescidimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi - BİLECİK

Bilecik Belediye Mescidi hizmete girdi
Bilecik Belediye Mescidi hizmete girdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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