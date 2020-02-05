Bilecik Belediye Meclisi Şubat ayı 1'inci birleşimini gerçekleştirdi

05.02.2020 15:46 | Son Güncelleme: 05.02.2020 15:51

Bilecik Belediye Meclisi, Şubat ayı 1'inci oturumunda 12 gündem maddesi görüşüldü.



Bilecik Belediyesi Şubat ayı 1'inci birleşimi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin başkanlığında yapıldı.



Meclis toplantısının ilk maddesi içkili yer bölgelerine ilave yeni yerlerin belirlenmesi oldu. Bu gündem maddesi oy çokluğuyla İmar Komisyonuna gönderildi. Birleşimin ikinci gündem maddesi olan 'içkili yer bölgesi tayin ve tespiti yapılabilmesi için iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarına' ilişkin yönetmeliğin 30'uncu maddesinin (a) bendinde belirtilen yerlerin mesafelerini belirlenmesi konusunda görüşülmesi yine oy çokluğuyla İmar Komisyonuna sevk edildi.



Gündemin üçüncü maddesinde ise 2020 mali yılı içinde ödemesi devam eden banka borç stokunun değerlendirilerek, yeniden yapılandırılması, belediyenin hizmetlerinde kullanılmak üzere araç satın alınması ve diğer ihtiyaçlarda kullanılmak üzere borçlanma konusunda belediye başkanına yetki verilmesi oy çokluğuyla kabul edildi.



Gündemin 4'üncü maddesi ise ölçü ve ölçü aletlerinden alınacak muayenene damgalama ücret tarifesinin belirlenmesi oldu. Ölçü ve ölçü aletlerinden alınacak muayene ve damgalama ücret yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğin 3'üncü maddesinde belirtilen ölçü ve ölçü aletlerinden alınacak muayene ve damga ücret tarifesi uygulanmasına ve bundan sonraki yıllarda da çıkacak yönetmelik esaslarına göre uygulanmasının devam etmesi oy birliğiyle kabul edildi.



Birlik üyeliği aidatı meclisten geçmedi



Meclis toplantısında gündemin 7'inci maddesi olarak görüşülen madde ise, İç Anadolu Belediyeler Birliğine üye olunmasına ilişkin plan ve bütçe komisyonundan gelen raporların görüşülmesi oldu. Üyelik aidatının yüksek olması ve belediyenin birçok birliğe üyeliği bulunduğu da göz önünde bulundurarak, İç Anadolu Belediyeler Birliğine üye olunmamasına oy birliğiyle kabul edildi.



Kanalizasyon ve içme suyu bağlantı ücretleri komisyona havale edildi



Gündemin 9'uncu maddesinde vatandaşlara ait binaların belediye tarafından yapılan kanalizasyon ve içme suyu bağlantı ücretlerinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi oldu. Bu gündem maddesi belediye sınırları içinde yaşayan vatandaşlara ait binaların belediye tarafından yapılan kanalizasyon ve içme suyu bağlantısı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü göz önünde bulundurarak bağlantı ücretlerinin komisyonuna havalesi oy birliğiyle kabul edildi.



Gündemin diğer maddeleri de meclis üyeleri tarafından görüşülmesi sonrasında toplantıya son verildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA