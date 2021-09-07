Bilecik Belediye Meclis toplantısı yapıldı

Bilecik Belediyesi Meclis toplantısının ilk birleşimi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirildi.

Bilecik Belediyesi Meclis toplantısının ilk birleşimi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirildi.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin başkanlığında gerçekleştirilen meclis toplantısında 6 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda, belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere bir adet kamyon ve 4 adet binek camlı panelvan türü araç alınması konusu görüşülerek oy çokluğuyla karara bağlandı. İmar konularının görüşüldüğü toplantıda ayrıca belediye başkanlığına ortak hizmet projesi işbirliği talebinde bulunan 2 adet dernek ile 3 yıl süreli ortak hizmet projesi işbirliği protokolü yapılması ve protokol yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi konusu oy birliğiyle kabul edildi.

Bilecik Belediyesi çalışmaları hakkında meclis üyelerine bilgi veren Başkanı Şahin, "Maalesef geçtiğimiz haftalarda bazı il ve ilçelerimizde yangın ve sel felaketleri oldu. Yaraların daha hızlı sarılması amacıyla Bilecik Belediyesi ve Kent Konseyi işbirliğinde kampanya başlatmıştık, buna ilişkin çalışmalar devam ediyor. Bilecik Belediyesi olarak buradaki yetkililer ve ilgililerle görüşmelerimiz de devam ediyor. Arkadaşlarımız gerekli noktalarla temas kurup ihtiyaç duyulması halinde buralara yardımları ulaştırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı