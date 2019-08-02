Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'den Kazım Kurt'a iadeyi ziyaret

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti. Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarette, iki başkan bir süre sohbet etti.

31 Mart Yerel Seçimlerinde büyük bir başarı ile yeniden Odunpazarı Belediye Başkanı seçilen Başkan Kurt'u tebrik eden Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Odunpazarı Belediyesi'nin başarılı yönetimi ve projeleri ile diğer belediyelere örnek olduğunu belirtti. Yeni dönemde Başkan Kurt'un başarılarının devamını dileyen Başkan Şahin, "Ben Başkan Kazım Kurt'un yeni dönemde Odunpazarı ve Eskişehir Halkı için önemli projeler hayata geçireceğine inanıyorum. Geçmiş dönemde kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve gençler için çok önemli çalışmalar yaptı, onların her zaman yanında oldu. Bu desteğin artarak devam edeceğini ve Odunpazarı Belediyesi'nin Türkiye'ye örnek olmayı sürdüreceğini biliyorum" dedi.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'e nazik ziyareti için teşekkür eden Başka Kurt, 31 Mart Yerel Seçimlerinde Bilecik Belediye Başkanı seçilen Semih Şahin'i tebrik etti. Başkan Kurt, "Semih Şahin, yerel seçimlerde büyük bir başarı elde ederek Bilecik Belediye Başkanı seçildi. Kendisini tebrik ediyorum. Bilecik de bundan sonra sosyal demokrat, halkçı, şeffaf bir yönetim anlayışı ile yönetilecek. Ben Semih Başkanıma başarılar diliyorum" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA