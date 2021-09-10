Bilecik Belediye Başkanı Şahin ilk 10'a girdi
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Bilecik Belediye Başkanı Şahin ilk 10'a girdi

Bilecik Belediye Başkanı Şahin ilk 10'a girdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, bir araştırma şirketi çalışmasında ilk 10'a girdi.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, bir araştırma şirketi çalışmasında ilk 10'a girdi.

Bir araştırma şirketi tarafından yapılan 'Belediye Başkanları Başarı Oranları Araştırması Ağustos 2021' araştırmasında, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, 51 il belediye başkanları arasında en başarılı 9'uncu belediye başkanı olarak seçildi. Türkiye'nin en başarılı belediye başkanları için yapılan araştırmada Başkan Şahin, büyükşehir olmayan belediyeler arasındaki en başarılı 9'uncu belediye olarak listede yerini aldı. Araştırmaya göre başarı sıralamasında, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan yüzde 68,3 oranıyla ilk sırada yer alırken, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin yüzde 53,8 oranıyla listede yerini aldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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