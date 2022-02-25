Bilecik Belediye Başkanı Şahin, görevden uzaklaştırıldı (2)

BİLECİK (DHA) - BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ

İçişleri Bakanlığı'nca Bilecik Belediyesi'ndeki rüşvet iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma nedeniyle geçici olarak görevinden uzaklaştırılan Belediye Başkanı CHP'li Semih Şahin, basın toplantısı düzenledi. Bilecik Belediyesi'ndeki makam odasında konuşan Şahin, kararın siyasi olduğunu ve hukuki olarak itirazda bulunacağını söyledi.

Pazartesi günü geçici görevden uzaklaştırmaya ilişkin mahkemeye başvuracağını ifade eden Şahin, kararla ilgili yürütmeyi durdurma talebinde bulunacağını da sözlerine ekledi.

Cafer ELMAS/BİLECİK,