Bilecik Belediye Başkanı Şahin'den "Atatürk Parkı" ile ilgili açıklama
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Bilecik Belediye Başkanı Şahin'den "Atatürk Parkı" ile ilgili açıklama

14.12.2020 16:41 | Son Güncelleme: 14.12.2020 16:44
Bilecik Belediye Başkanı Şahin'den

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, kentin işlek caddesi olan Tevfikbey Caddesi'nde yapımı devam eden park ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, kentin işlek caddesi olan Tevfikbey Caddesi'nde yapımı devam eden park ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Parkta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şahin, projeyle ilgili farklı söylemler olduğunu ifade etti.

Projede, çocukları düşünerek farklı hayvan figürlerine yer verdiklerini belirten Şahin, "En önemsediğim şey yeşil ve parklar. Bu park yapılırken dikkat edilen şeyler, yeşilin korunmasıydı. Burada 39 ağaç vardı, onlar hala mevcut. Bir ağacı korumak için yaptığımız kafeteryanın mimarisini değiştirdiğimizi görebilirsiniz. Bunun dışında 119 yeni ağaç dikilmiştir, bu park 5 bine yakın bitki ile donatılmıştır." dedi.

Şahin, parkın maliyetiyle ilgili tartışmalar olduğunu dile getirdi.

Projenin bedeline ilişkin bilgi veren Şahin, "Açıklık getireyim, burası 3 milyon 654 bin liraya ihale edilip yapılmıştır. Burada her bir madde en kalitelisiyle yapılmıştır. Burada hayvanları seçme sebebim, çocukların reel olarak hayvanları tanımasıdır. Benim derdim yaşlılar ve orta yaşlılar değil, çocuklar." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Baklacı

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