Bilecik Belediye Başkanı Şahin: "Bir kasıt var mı yok mu diye basın birimindekilere bir soruşturma açtım"
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Bilecik Belediye Başkanı Şahin: "Bir kasıt var mı yok mu diye basın birimindekilere bir soruşturma açtım"

İhlas Haber Ajansı / CEM KAAN TOKA - Haberler | Yerel

Bilecik Belediye Başkanı Şahin: "Bir kasıt var mı yok mu diye basın birimindekilere bir soruşturma açtım" Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, fotoğrafının yer aldığı billboardlardaki İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili afişlerin Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla kaldırılmasının...

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Bilecik Belediye Başkanı Şahin: "Bir kasıt var mı yok mu diye basın birimindekilere bir soruşturma açtım"

BİLECİK - Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, fotoğrafının yer aldığı billboardlardaki İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili afişlerin Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla kaldırılmasının ardından, "Metnin tamamını okursanız şiddet her nerden ve kimden geliyorsa her türlü şiddete karşıyız diye geçen bir metin. Eğer soruşturma açılırsa cevabı vereceğim" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bilecik'teki billboardların yapılan suç duyurusu sonucu kaldırıldığını ve Belediye Başkanı Semih Şahin ve ilgililer hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Toplumumuzun tüm kesimlerine hakaret içeren, öğretmenlerimizi ve polisimizi zan altında bırakan Bilecik'teki bilboardlar yaptığımız suç duyurusu sonucu güvenlik güçlerimizce derhal kaldırılmıştır Bilecik Belediyesi Başkanı ve ilgililer hakkında Bakanlığımızca soruşturma başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.

"Bir kasıt var mı yok mu diye ben basın birimindekilere bir soruşturma açtım"

Bunun üzerine Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin makamında yaptığı açıklamada, "Dün geceden beri sosyal medya ve ulusalda olsun gündeme oturmuş bir şey. Biz de basının işleyişinin yanı sıra, yani benim haberimi var mı yok mu çok önemli değil. Çünkü benim görüşlerim doğrultusunda yapılıyor. Bir kasıt var mı yok mu diye ben basın birimindekilere bir soruşturma açtım. Ama kasıt olamadığı biliyorum. Zaten metnin tamamını okursanız şiddet her nerden ve kimden geliyorsa her türlü şiddete karşıyız diye geçen bir metin. Yani töhmet altından kalıyor öğretmen, polis, o zaman bütün evli erkeklerde kalıyor o zaman töhmet altından, abilerde. Şiddet uygulayana karşıyız, her nereden geliyorsa ve kimden geliyorsa hala da karşıyım ayrıca. Ben ideolojik görüş olarak kadına şiddetten yana tavır alamam. Kadına şiddete hayırdan yana tavır alırım. Eskiden de böyleydi, şimdi de böyle bundan sonra da her türlü şiddete karşı olmaya devam edeceğim" dedi.

Bilecik Belediye Başkanı Şahin: 'Bir kasıt var mı yok mu diye basın birimindekilere bir soruşturma açtım'
Bilecik Belediye Başkanı Şahin: 'Bir kasıt var mı yok mu diye basın birimindekilere bir soruşturma açtım'
Bilecik Belediye Başkanı Şahin: 'Bir kasıt var mı yok mu diye basın birimindekilere bir soruşturma açtım'
Bilecik Belediye Başkanı Şahin: 'Bir kasıt var mı yok mu diye basın birimindekilere bir soruşturma açtım'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CEM KAAN TOKA

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