Bilecik Belediye Başkanı Şahin: "Bir kasıt var mı yok mu diye basın birimindekilere bir soruşturma açtım"

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, fotoğrafının yer aldığı billboardlardaki İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili afişlerin Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla kaldırılmasının ardından, "Metnin tamamını okursanız şiddet her nerden ve kimden geliyorsa her türlü şiddete karşıyız diye...