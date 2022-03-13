Bilecik, Batı Karadeniz Bölgesel Kariyer Fuarı'na katılıyor - Haberler

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Bilecik, Batı Karadeniz Bölgesel Kariyer Fuarı'na katılıyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Bilecik, Batı Karadeniz Bölgesel Kariyer Fuarı'na katılıyor

Bilecik, 25-26 Mart tarihleri arasında Bolu'da düzenlenecek olan Batı Karadeniz Bölgesel Kariyer Fuarı'na katılacak.

BİLECİK (İHA) - Bilecik, 25-26 Mart tarihleri arasında Bolu'da düzenlenecek olan Batı Karadeniz Bölgesel Kariyer Fuarı'na katılacak.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin destekleriyle Bolu'da 25-26 Mart tarihleri arasında yapılacak Batı Karadeniz Bölgesel Kariyer Fuarı'na Bilecik de katılacak. Fuar öncesi Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya başkanlığında istişare toplantısı düzenlendi. Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Şükrü Beydemir ve Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası yetkililerinin de katıldığı toplantı sonrası Bilecik'in tanıtılması için tüm kurumların işbirliği yapacağı belirtildi. - BİLECİK

Bilecik, Batı Karadeniz Bölgesel Kariyer Fuarı'na katılıyor

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Batı Karadeniz, Bilecik, Mart, Bolu, Yerel, Haberler

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