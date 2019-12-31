Bilecik basınının acı günü
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Bilecik basınının acı günü

Bilecik'te Yenipazar'ın Sesi Gazetesi'nin kurucusu Ergün Özmen hayatını kaybetti.

31.12.2019 11:53 | Son Güncelleme: 31.12.2019 11:58
Bilecik basınının acı günü

'te 'ın Sesi Gazetesi'nin kurucusu Ergün Özmen hayatını kaybetti.


Uzun süredir rahatsızlığı sebebiyle tedavisi devam eden Ergün Özmen'in tedavi gördüğü Bilecik 'nde hayatını kaybetti. Yenipazar'ın Sesi Gazetesi'nin kurucusu ve bir dönem İHA Yenipazar muhabirliği yapan Özmen'in cenazesi yarın öğle namazına müteakiben Yenipazar Merkez Cami'nde kılınacak cenaze namazı sonrası ilçe mezarlığına defnedileceği öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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