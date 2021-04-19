Bilecik balı için harekete geçildi
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Bilecik balı için harekete geçildi

Bilecik balı için harekete geçildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, arıcılık projesiyle 13 bin koloniyi 50 bin koloniye ulaştırmak istediklerini söyleyerek, "Hedefimiz Bilecik balını bir marka haline getirmek" dedi.

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, arıcılık projesiyle 13 bin koloniyi 50 bin koloniye ulaştırmak istediklerini söyleyerek, "Hedefimiz Bilecik balını bir marka haline getirmek" dedi.

Yoldaş, 200 arı işletmesindeki 13 bin kolonin ilaçlanması amacıyla İl Özel İdaresi'nin yüzde 50 hibe destekli temin edilen ilaçlar, üreticilere dağıldığını söyledi. Varroa hastalığı nedeniyle toplu arı ölümlerini azaltmak ve bal üretim oranını artırmak amaçladıklarını söyleyen Yoldaş, sözlerini şöyle devam etti;

"2020 yılında bin 531 adet kovanda hastalıktan dolayı kayıp yaşandı. Bilecik genelinde tüm arıcıları doğrudan etkilemekle beraber kayıpları oldu. Hem arı yetiştiricimizi hem de ülke ekonomimizi olumsuz yönde etkilemektedir. Bu yüzden toplu mücadele çok önem arz etmektedir. Kaliteli bal ve arı ürünü üretimi olacak. Hastalık nedeniyle bal üretimindeki kayıp, ilaçlama sayesinde bal üretimini artırmayı hedefliyoruz. Bilecik balının marka haline gelmesi için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz." - BİLECİK

Bilecik balı için harekete geçildi
Bilecik balı için harekete geçildi
Bilecik balı için harekete geçildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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