Bilecik Bakan Dönmez Memleketi Bilecik'te

Bakan Dönmez memleketi Bilecik'te

CAFER ELMAS/BİLECİK, (DHA)- ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bakan olduktan sonra memleketi Bilecik'e ilk kez geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bakan olduktan sonra geldiği memleketi Bilecik'te ilk olarak Vali Tahir Büyükakın'ı ziyaret etti. Bakan Dönmez burada yaptığı açıklamada, her fırsatta Bilecik'e gelerek hemşehrileriyle buluştuğunu ve bundan sonra da devam edeceğini belirterek, "Bilecik gelişen, parmakla gösterilen şehirlerimiz arasında. İnşallah Bilecik'imizi bundan sonra da hem ülke genelinde hem de uluslararası arenada daha iyi yerlerde görmek için çabalayacağız" dedi.

Valilik ziyaretinin ardından Bilecik Belediyesi ek hizmet binasının açılışına katılan Bakan Dönmez yaptığı konuşmada, "Geçen yıl açıkladığımız milli enerji ve maden politikası ile madencilikte yeni bir dönem başlattık. Biliyorsunuz Bilecik'te ciddi bir maden sektörü var. Artık madenlerimizi sadece ham madde olarak üretmeyeceğiz. Sektörde teknoloji ve Ar-Ge merkezli bir döneme geçiyoruz. Bugüne kadar Türkiye'de çıkartılan mineraller nadir elementler ya da stratejik elementler yurt dışına satılıyor biz onu çok daha fahiş bir bedelle yurt dışından ithal ediyorduk. Artık böyle olmayacak. Madenin işlenmesi için gerekli bütün teknolojik altyapı ve yatırımları ülkemizde maden sahalarımızı nihai ürün üretecek fabrikaların kurulması şartıyla ihale etmeye başlayacağız. Bilecik'in sahip olduğu rezervleri en ileri teknolojik imkanlarla katma değerli ürünlere dönüştürüp satmak arzusundayız. Böylece hammadde üretimizde bir birim olan kazancımızı 8'e, yarı mamul olduğunda 24'e katlayacağız" diye konuştu

İDARE OLARAK HİÇBİR BAHANEMİZ KALMADI

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi hakkında da konuşan Bakan Dönmez, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile biliyorsunuz yeni bir döneme girdik. Artık daha hızlı karar alabilen mekanizmalarla yatırımla, hizmetlerin gecikmesine sebep olan bütün bürokratik engeller ortadan kalktı. Adeta devlete yeni bir elbise dikiliyor. Zaman zaman arkadaşlarla görüşüyorum, elbise bize dar geldi diyenler var, boyu kısa geldi diyenler var, onlara şu cevabı veriyorum, elbise dar geldiyse elbiseyi genişletmeyeceğiz, siz biraz fazla çalışacaksınız elbisenin içine gireceksiniz. Boyu uzatabiliriz problem yok ama beden genişlemesi olmayacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi artık idare olarak hiçbir bahanemiz kalmadı. Ülkemizdeki istikrar ve güven ortamını güçlendirecek yeni bir döneme giriyoruz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle şahlanış ve yeniden yükseliş dönemi başlayacak. Daha icracı ve profesyonel yapılarla ekonomimizi daha da güçlendireceğiz, demokrasimizi de geliştireceğiz. Dış siyasetteki etkinliğimiz de artacak, güvenliğimizi de daha sağlamlaştıracağız."